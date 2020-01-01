موعد مباراة ريال مدريد ومونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ريال مدريد نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ ضن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا .

اللقاء المصيري والحاسم والذي سيحدد ويرسم العديد من الأشياء في مستقبل النادي الملكي المتوقفة على نتيجة هذه المعركة، وأبرزها رحيل زين الدين زيدان، حيث اذا لم يتمكن الريال من الصعود لدور الـ16 فستكون أول مرة في التاريخ يخرج ريال مدريد من دور المجموعات.

نتائج الميرنجي على صعيد الليجا ودوري أبطال أوروبا لم تكن مرضية للعديد من الجماهير، لكن الخبر السعيد لعشاق اللوس بلانكوس أن القائد راموس سيلعب المباراة.

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بينما بوروسيا مونشنجلادباخ يكفيه التعادل لضمان الصعود لدور الـ16، وتحتل الكتيبة الألمانية المركز السابع بالدوري الألماني برصيد 16 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق.

بالطبع سيكون لقاء غاية في الشراسة والقوة من الفريقين وغاية في المتعة للجماهير وعشاق المستديرة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ هو الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، الموافق ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 الفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

بعد عودة راموس وكاسيميرو من الإصابة تقلص عدد الغيابات بريال مدريد حيث لن يشارك إيدين هازارد وفيديريكو فالفيردي وكارباخال، ومن المتوقع أن يعتمد زيدان عالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - راموس - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لبوروسيا مونشنجلادباخ

يغيب عن الفريق جوناس هوفمان وهو أبرز الغيابات كما يغيب رامي بن سبعيني ونيكو ايلفيدي، ومن المتوقع أن يبدأ الدير الفني ماركو روز بالتشكيل الآتي: