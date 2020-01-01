بيرلو: من الخطأ التفضيل بين ميسي ورونالدو، وبرشلونة ليس في كارثة

أندريا بيرلو نجم يوفنتوس المعتزل والمدير الفني الحالي للفريق يتحدث عن المقارنة بين ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري.

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أن المقارنة بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ظالمة لكلاهما.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد برشلونة في الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو: "كومان كان على حق، سيكون من الخطأ أن نحدد من الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كلاهما ظاهرتين في كرة القدم ويمتعان ملايين المشجعين، علينا فقط أن نشكرهما".

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وأضاف: "لو كان كريستيانو رونالدو في حالة جيدة فذلك سيعني أنه سيتواجد في المكان الصحيح بالوقت الصحيح وأننا نستطيع التمرير له".

وأكمل عن برشلونة: "لا أظن إنهم في كارثة، هم أحد الفرق العظيمة وبالغد سيقدموا مباراة مذهلة، وبالنظر للمباراة الأولى سيكون علينا أن نتحسن كثيرًا عندما لا تكون الكرة معنا، وأن تكون خطوط الدفاع والوسط متقاربة".

وأنهى تصريحاته: بوفون بخير ومن الممكن أن يلعب بالغد، هو يستحق هذا النوع من اللقاء، أما أدريان رابيو فأنا سعيد بحالته، لقد تطور كثيرًا لكن حتى الآن لم يقدم سوى 70% من إمكانياته".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حسم الصعود بالفعل هو ويوفنتوس، لكن اللعب في الوقت الحالي سيكون على صدارة المجموعة.