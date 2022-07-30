موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات النادي الملكي لمنافسات موسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2022-23، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي بدأها بالكلاسيكو أمام برشلونة وخسر المباراة بهدف نظيف ثم تعادل ضد كلوب أمريكا بهدفين لمثلهما.

ويحاول ريال مدريد استغلال فترة التحضير للموسم الجديد للاستعداد للمنافسة على كل البطولات بعد حصد ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ريال. مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس؟

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس هو يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، على ملعب "روز باول" في كاليفورنيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس؟ وما تردد القناة الرابعة الرياضية العراقية؟

أعلنت قناة الرابعة الرياضية العراقية نقل اللقاء عبر شاشتها لجميع المشاهدين في العالم العربي

ويمكن متابعة القناة الرابعة الرياضية العراقية عبر القمر الصناعي "نايل سات" تردد (11334)، الاستقطاب (أفقي)، معامل تصحيح الخطأ (5/6)، معدل الترميز (27500).

القناة القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الرابعة الرياضية العراقية نايل سات 11334 أفقي 5/6 27500

كما أنّ قناة نادي ريال مدريد الرسمية ستقوم بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - يوفنتوس الأربعاء 27 يوليو 2022،

02:30 مصر، 03:30 السعودية ٌReal Madrid TV

الرابعة العراقية كوتون بول

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

رودريجر - ألابا - ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك شتشيسني

خوان كوادرادو - دانييلي روجاني - جليسون بريمر - أليكس ساندرو

دينيس زكريا - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي

أنخيل دي ماريا

مويس كين - ماركو دا جراكا