ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

عاش ريال مدريد موسم استنائي في 2021-2022، رغم قلة صفقاته ي سوق الانتقالات الصيفية الماضية واقتصارها على ضم دافيد ألابا وإدوار كامافينجا.

حسم الريال الدوري الإسباني مبكرًا قبل نهائيته بأسابيع، وفاز بلقب تاريخي من دوري أبطال أوروبا أقصى خلاله جميع المرشحين، كما أكمل الثلاثية بالفوز بكأس السوبر الإسباني.

سيبدأ الدوري الإسباني 2022-23 في 12 أغسطس 2022، وخلال هذه الفترة سيكون على ريال مدريد الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023؟

متى تبدأ تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل معسكر ريال مدريد التحضيري للموسم الجديد 2022-2023 بشكلٍ رسمي.

لكن التقارير تشير إلى أن الملكي سيقيم تحضيراته في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يخوض خلال هذه الفترة التي لا يُعلم متى ستبدأ 3 مباريات.

ما هي مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد؟

بحسب الأخبار، فإن ريال مدريد قد يخوض بطولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية في حال إقامة المعسكر الصيفي هناك، سيشارك معه فيها برشلونة ويوفنتوس.

في هذه الحالة، ستقام مباراة الكلاسيكو للمرة الثانية في التاريخ خارج الأراضي الإسبانية، حيث كانت المرة الأولى في 2017 عندما فاز الكتلان بثلاثة أهدافٍ لهدفين.