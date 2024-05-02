موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الجولة الـ 34 الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل ريال مدريد، مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني، الذي اقترب منه كثيرًا، عندما يستضيف قادش، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيعمل ريال مدريد، على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب خطوة جديدة، من حسم لقب الدوري رقم 36 في تاريخه، إذ يتصدر الميرينجي الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة، صاحب المركز الثاني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وقاجش في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 4 مايو 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وقادش على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - قادش السبت 4 مايو 2024،

17:15 مصر والسعودية beIN SPORTS HD سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني 2023-2024: