موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

بعد تعادله مع خيتافي في الجولة الماضية، يحل ريال مدريد ضيفًا على نادي قادش في ستاد رامون دي كارانزا، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني 2021.

تعادل قادش أيضًا في الجولة الماضية مع سيلتا فيجو في ملعبه، وذلك بعد أن فاز في مباراتين على التوالي على فالنسيا وخيتافي، ويحتل الفريق الصاعد حديثًا المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 31 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 9 وخسر في 13.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، ونقطتين فقط عن برشلونة المتواجد بالمركز الثالث.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تقام مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 ميلاديًا، الموافق 9 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وقادش كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب ألفارو كيرفيريا بالتشكيل الآتي..

