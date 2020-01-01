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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

عمر خليل
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Real Madrid campeón Liga 2019-2020
Getty Images
تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد ريال مدريد لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ، عندما تبدأ نسخة موسم 2020-2021 بدايةً من 12 سبتمبر 2020، الموافق 23 محرم 1442.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الليجا في الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الملاحق برشلونة وبسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل الذي امتد لثلاثة أشهر.

المفترض كان أن تبدأ مباريات النادي الملكي بمواجهة خيتافي، ولكن نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي استمرت لمنتصف شهر أغسطس الماضي، قررت رابطة الليجا تأجيل الجولة الأولى للريال لمنح لاعبيه فرصة التعافي من الإجهاد.

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    جدول مباريات الميرينجي للموسم الجديد وضعه في مواجهة برشلونة بالجولة السابعة في كامب نو، على أن يلتقيا في الإياب بشهر أبريل في الجولة الثلاثين، وسيكون ختام المسابقة في سانتياجو برنابيو بمواجهة فياريال.

    ووجبت الإشارة إلى ضغط مباريات استثنائي ستعانيه كل الأندية الإسبانية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي متأخرًا وافتتاح هذا الموسم في وقت متأخر أيضًا، مع وجود كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد في صيف 2021، ما يجعل من الضروري إنهاء كافة المسابقات قبل شهر يونيو.

    في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة؟

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    جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني:

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجة / الملعب
    1ريال مدريد - خيتافي تأجلتسانتياجو برنابيو
    2ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2020،
    3 صفر 1442    		0-0
    3ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 26 سبتمبر 2020،
    9 صفر 1442    		3-2
    4ريال مدريد - بلد الوليدالأربعاء 30 سبتمبر 2020،
    13 صفر 1442،
    21:30 مصر، 22:30 السعودية    		0-1
    5ليفانتي - ريال مدريد الأحد 4 أكتوبر 2020،
    17 صفر 1442،
    16:00 مصر، 17:00 السعودية    		سيوتات دي فالنسيا
    6ريال مدريد - قاديش الأحد 18 أكتوبر 2020،
    12 ربيع الأول 1442    		سانتياجو برنابيو
    7برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2020،
    19 ربيع الأول 1442    		كامب نو
    8ريال مدريد - هويسكا الأحد 1 نوفمبر 2020،
    26 ربيع الأول 1442    		سانتياجو برنابيو
    9فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2020،
    3 ربيع الآخر 1442    		ميستايا
    10فياريال - ريال مدريد الأحد 22 نوفمبر 2020،
    17 ربيع الآخر 1442    		لا سيراميكا
    11ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس الأحد 29 نوفمبر 2020،
    24 ربيع الآخر 1442    		سانتياجو برنابيو
    12إشبيلية - ريال مدريد الأحد 6 ديسمبر 2020،
    2 جمادى الأول 1442    		رامون سانشيز بيزخوان
    13ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 13 ديسمبر 2020،
    8 جمادى الأول 1441    		سانتياجو برنابيو
    14إيبار - ريال مدريد الأحد 20 ديسمبر 2020،
    16 جمادى الأول 1442    		الملعب البلدي إبوروا
    15ريال مدريد - غرناطة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
    19 جمادى الأول 1442    		سانتياجو برنابيو
    16إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 30 ديسمبر 2020،
    25 جمادى الأول 1442    		مانويل مارتينيز فاليرو
    17ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 3 يناير 2021،
    19 جمادى الأول 1442    		سانتياجو برنابيو
    18أوساسونا - ريال مدريد الأحد 10 يناير 2021،
    25 جمادى الأول 1442    		إل سادار
    19ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأربعاء 20 يناير 2021،
    7 جمادى الآخر 1442    		سانتياجو برنابيو
    20ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد الأحد 24 يناير 2021،
    11 جمادى الآخر 1442    		مينديزوروزا
    21ريال مدريد - ليفانتي الأحد 31 يناير 2021،
    18 جمادى الآخر 1442    		سانتياجو برنابيو
    22هويسكا - ريال مدريد الأحد 7 فبراير 2021،
    25 جمادى الآخر 1442    		ألكوراز
    23ريال مدريد - فالنسيا الأحد 14 فبراير 2021،
    2 رجب 1442    		سانتياجو برنابيو
    24بلد الوليد - ريال مدريد الأحد 21 فبراير 2021،
    9 رجب 1442    		نيوفو جوسي زوربيلا
    25ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 28 فبراير 2021،
    16 رجب 1442    		سانتياجو برنابيو
    26أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،
    23 رجب 1442    		واندا ميتروبوليتانو
    27ريال مدريد - إلتشي الأحد 14 مارس 2021،
    30 رجب 1442    		سانتياجو برنابيو
    28سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2021،
    8 شعبان 1442    		بالايدوس
    29ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،
    22 شعبان 1442    		سانتياجو برنابيو
    30ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،
    29 شعبان 1442    		سانتياجو برنابيو
    31قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،
    9 رمضان 1442    		رامون دي كارانزا
    32ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،
    13 رمضان 1442    		سانتياجو برنابيو
    33خيتافي - ريال مدريد الأربعاء 28 أبريل 2021،
    16 رمضان 1442    		كولسيوم ألفونسو بيريز
    34ريال مدريد - أوساسونا الأحد 2 ماريو 2021،
    20 رمضان 1442    		سانتياجو برنابيو
    35ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،
    27 رمضان 1442    		سانتياجو برنابيو
    36غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،
    30 مايو 1442    		نويفو لوس كارمينيس
    37أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،
    4 شوال 1442    		سان ماميس
    38ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،
    11 شوال 1442    		سانتياجو برنابيو

    ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

    ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

    إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

    ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

    الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
    1خيتافي321040+47
    2فالنسيا421175+27
    3ريال مدريد321042+27
    4فياريال421167-17
    5برشلونة220070+76
    6إشبيلية220041+36
    7ريال بيتيس420256-16
    8قادش420245-16
    9غرناطة 320157-26
    10ريال سوسييداد 412142+25
    11سيلتا فيجو412135-25
    12أتلتيكو مدريد211061+54
    13ليفانتي310256-13
    14أوساسونا 310234-13
    15أتلتيك بيلباو310224-23
    16ويسكا403124-23
    17إلتشي210113-23
    18بلد الوليد402225-32
    19إيبار 401325-31
    20ألافيس 401326-41

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