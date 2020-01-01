جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد ريال مدريد لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ، عندما تبدأ نسخة موسم 2020-2021 بدايةً من 12 سبتمبر 2020، الموافق 23 محرم 1442.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الليجا في الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الملاحق برشلونة وبسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل الذي امتد لثلاثة أشهر.

المفترض كان أن تبدأ مباريات النادي الملكي بمواجهة خيتافي، ولكن نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي استمرت لمنتصف شهر أغسطس الماضي، قررت رابطة الليجا تأجيل الجولة الأولى للريال لمنح لاعبيه فرصة التعافي من الإجهاد.

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جدول مباريات الميرينجي للموسم الجديد وضعه في مواجهة برشلونة بالجولة السابعة في كامب نو، على أن يلتقيا في الإياب بشهر أبريل في الجولة الثلاثين، وسيكون ختام المسابقة في سانتياجو برنابيو بمواجهة فياريال.

ووجبت الإشارة إلى ضغط مباريات استثنائي ستعانيه كل الأندية الإسبانية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي متأخرًا وافتتاح هذا الموسم في وقت متأخر أيضًا، مع وجود كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد في صيف 2021، ما يجعل من الضروري إنهاء كافة المسابقات قبل شهر يونيو.

في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة؟

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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني:

الجولة المباراة الموعد النتيجة / الملعب 1 ريال مدريد - خيتافي تأجلت سانتياجو برنابيو 2 ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442 0-0 3 ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442 3-2 4 ريال مدريد - بلد الوليد الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

21:30 مصر، 22:30 السعودية 0-1 5 ليفانتي - ريال مدريد الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيوتات دي فالنسيا 6 ريال مدريد - قاديش الأحد 18 أكتوبر 2020،

12 ربيع الأول 1442 سانتياجو برنابيو 7 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2020،

19 ربيع الأول 1442 كامب نو 8 ريال مدريد - هويسكا الأحد 1 نوفمبر 2020،

26 ربيع الأول 1442 سانتياجو برنابيو 9 فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442 ميستايا 10 فياريال - ريال مدريد الأحد 22 نوفمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442 لا سيراميكا 11 ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس الأحد 29 نوفمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442 سانتياجو برنابيو 12 إشبيلية - ريال مدريد الأحد 6 ديسمبر 2020،

2 جمادى الأول 1442 رامون سانشيز بيزخوان 13 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 13 ديسمبر 2020،

8 جمادى الأول 1441 سانتياجو برنابيو 14 إيبار - ريال مدريد الأحد 20 ديسمبر 2020،

16 جمادى الأول 1442 الملعب البلدي إبوروا 15 ريال مدريد - غرناطة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

19 جمادى الأول 1442 سانتياجو برنابيو 16 إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 30 ديسمبر 2020،

25 جمادى الأول 1442 مانويل مارتينيز فاليرو 17 ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 3 يناير 2021،

19 جمادى الأول 1442 سانتياجو برنابيو 18 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 10 يناير 2021،

25 جمادى الأول 1442 إل سادار 19 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأربعاء 20 يناير 2021،

7 جمادى الآخر 1442 سانتياجو برنابيو 20 ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخر 1442 مينديزوروزا 21 ريال مدريد - ليفانتي الأحد 31 يناير 2021،

18 جمادى الآخر 1442 سانتياجو برنابيو 22 هويسكا - ريال مدريد الأحد 7 فبراير 2021،

25 جمادى الآخر 1442 ألكوراز 23 ريال مدريد - فالنسيا الأحد 14 فبراير 2021،

2 رجب 1442 سانتياجو برنابيو 24 بلد الوليد - ريال مدريد الأحد 21 فبراير 2021،

9 رجب 1442 نيوفو جوسي زوربيلا 25 ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442 سانتياجو برنابيو 26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442 واندا ميتروبوليتانو 27 ريال مدريد - إلتشي الأحد 14 مارس 2021،

30 رجب 1442 سانتياجو برنابيو 28 سيلتا فيجو - ريال مدريد الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442 بالايدوس 29 ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442 سانتياجو برنابيو 30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 سانتياجو برنابيو 31 قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 رامون دي كارانزا 32 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،

13 رمضان 1442 سانتياجو برنابيو 33 خيتافي - ريال مدريد الأربعاء 28 أبريل 2021،

16 رمضان 1442 كولسيوم ألفونسو بيريز 34 ريال مدريد - أوساسونا الأحد 2 ماريو 2021،

20 رمضان 1442 سانتياجو برنابيو 35 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442 سانتياجو برنابيو 36 غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،

30 مايو 1442 نويفو لوس كارمينيس 37 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442 سان ماميس 38 ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442 سانتياجو برنابيو

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني