موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب السادار مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل البلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، فاز في 11 وتعادل 3 وخسر 3، ويسعى الريال للفوز بالمباراة لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 38 نقطة.

بينما يحتل أوساونا المركز 19 وقبل الأخير في ترتيب الليجا، وقد خاض الفريق 16 مباراة فاز 3 وتعادل في 5 وخسر 8، ويسعى الفريق للفوز في محاولة للخروج إلى المنطقة الدافئة.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا هو مساء يوم السبت 9 يناير 2021، الموافق 25 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوساسونا - ريال مدريد السبت 9 يناير 2020،

25 جمادى الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 السادار

التشكيل المتوقع لأوساسونا

سيغيب عن نادي أوساسونا في مباراة ريال مدريد أدريان وروبين مارتينيو ولوكاس تورو وخوان مانويل بيريز وإزيكيل أفيلا للإصابة.

التشكيل | 4-3-3

سيرخيو هيريرا

خوان كروز - أريداني - دافيد جارسيا - فاكوندو رونكاليا

جون مونكايولا - أويير - أنتي بوديمير

روبيرتو توريس - جوناثان كاليري - روبين جارسيا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في مباراة نادي أوساسونا رودريجو وسيرخيو راموس للإصابة، ويغيب أيضًا داني كارباخال للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، فاسكيز وفاران وراموس وميندي في الدفاع، مودريتش وكاسيميرو وكروس في الوسط، هازارد وبنزيما وأسينسيو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو