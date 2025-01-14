تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل الملكي المباراة في محاولة لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي، ويسعى لتجنب مفاجآت الكأس والعبور إلى الدور القادم وأرضاء جماهيره بتحقيق اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، هو يوم الخميس 16 يناير 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو من خلالها، وتحديداً عبر قناة SSC 1 HD وقناة SSC 5 HD، بتعليق فهد العتيبي.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق البث عبر الإنترنت الملعب ريال مدريد - سيلتا فيجو الخميس 16 يناير 2025،

22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC 1 HD فهد العتيبي شاهد سانتياجو برنابيو SSC 5 HD

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025