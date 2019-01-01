موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا وهامًا على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة أُقيمت بينهما على ملعب بلدية إيبورا وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

أهمية الفوز تأتي بسبب التعادل السلبي الذي تعادله ريال مدريد الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، والذي جعل الصحافة تفترض أن منصب زين الدين زيدان قد يكون على المحك.

أيضًا، ضمن ريال مدريد أن يدخل إلى التوقف الدولي لمدة أسبوعين وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال سوسيداد وبرشلونة إن انتصر الأخير في مباراته أمام سيلتا فيجو، وهذا ضروري لإرضاء الجمهور الملكي في إطار الحلم بإعادة الليجا لخزائن النادي الملكي.

زيدان ردًا على ليوناردو: مبابي يود اللعب لريال مدريد

ولكن بعد انتهاء التوقف الدولي، سيستضيف ريال مدريد على ملعبه، خصمًا صعبًا، عندما يُلاقي ريال سوسيداد يوم 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار الجولة الرابعة عشر من الليجا.

لنتعرف الآن في هذا الموضوع على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

بنزيما يتجاوز بوشكاش بثنائية أمام إيبار

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - ريال سوسيداد سانتياجو برنابيو السبت 23 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية خوسيه لويس جونزاليس beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من ماركو أسينسيو، ناتشو وخاميس رودريجيز بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، وسيدفع بسيرخيو راموس ورافائيل فاران فى مركز قلب الدفاع، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجواره فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش، وفي الأمام إدين هازارد ولوكاس فاسكيز بجانب كريم بنزيمة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال سوسيداد

سيغيب عن ريال سوسيداد في مباراة ريال مدريد اللاعب آسير إياراميندي بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب آخر.

سيعتمد المدرب إيمانول الجواسيل على نفس تشكيلته المعتادة التي تعتمد على أسلوب لعب (4-1-4-1)، وسيدفع بدييجو يورينتي وروبين لو نورماند في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق ويليان جوزيه.

التشكيل | 4-4-2