موعد مباراة روما ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين روما ونابولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

أحمد جمال

يفتح ملعب أولمبيكو روما أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين روما ونابولي في إيطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة التي دائماً ما تكون رائعة بين الفريقين يوم السبت 2 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع ذئاب إيطاليا أن يتخطوا النتائج الهزيلة والتعادلات المتكررة التي فقدته الكثير من النقاط منذ بداية الموسم بعد انتصاره على ميلان في الجولة التاسعة من السيري آ بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُعزز ترتيبه في جدول الترتيب للمركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد انتصاره على أودينيزي برباعية رائعة في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر كانت مباراة هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة هي آخر مباراة فاز فيها نابولي، حيث تعثر في الجولتين الأخيرتين أمام كلٌا من سبال وأتالانتا، حيث تعادل مع الأول بنتيجة (1-1) قبل أن يتعادل مع أتالانتا بنتيجة (2-2)، ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مُنافسه القادم، وهذا ما سيضيف للمباراة أهمية أكثر لدى الفريقين.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة بين روما ونابولي ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة روما ضد نابولي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة روما - نابولي أولمبيكو روما السبت 2 سبتمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جيانلوكا روكي beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

سيفتقد فريق روما في لقاء نابولي للكثير من اللاعبين بداعي الإصابة، حيث سيغيب كلٌا من لورينزو بيليجريني، دافيد زاباكوستا، أمادو دياوارا، برايان كريستانتي، نيكولا كالينيتش وهنريخ مخيتاريان، كما سيغيب فدريكو فازيو بسبب الإيقاف بعد تلقيه لبطاقة حمراء في المباراة الأخيرة ضد أودينيزي.

📋 Ecco i nostri convocati per #RomaNapoli



🐺 Torna a disposizione Juan Jesus #ASRoma pic.twitter.com/02SfnOiOEJ — AS (@OfficialASRoma) November 1, 2019

سيبدأ المدرب باولو فونسيكا بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الذئاب في الدوري الإيطالي مع الدفع بأكثر من لاعب في التشكيل ليحل محل المُصابين، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

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التشكيل | 4-2-3-1

باو لوبيز

ألكسندر كولاروف - كريس سمولينج - جيانلوكا مانشيني - ليوناردو سبينازولا

خافيير باستوري - جوردان فيريتو

دييجو بيروتي - نيكولو زانيولو - أليساندرو فلورينزي

إيدن دجيكو

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن قائمة نابولي في اللقاء القادم ضد روما المهاجم أركاديوش ميليك، السيد هوساي وكيفن مالكويت بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقته المعتادة، وسيدفع بميريت في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دي لورينزو ومانولاس وكوليبالي وغلام، والاعتماد على فيرناندو يورينتي ودريس ميرتينس في قيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 4-4-2