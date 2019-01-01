تقارير .. جاك رودويل يوقع لروما خلال ساعات

روما يستعد لحسم أولى الصفقات الشتوية

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي روما الإيطالي يقترب من حسم صفقة الإنجليزي جاك رودويل.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن رودويل سيصل إلى روما خلال الساعات القادمة للقيام بالفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، كان يعاني من عدة إصابات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة خاصة أثناء فترته مع مانشستر سيتي.

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وبدأ رودويل مسيرته مع إيفرتون قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي في 2012، وبعدها انضم إلى سندرلاند في 2014 حتى عام 2018.

ويلعب رودويل حالياً مع بلاكبيرن في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وشارك معهم الموسم الماضي في 21 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً.