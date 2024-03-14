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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي عبر
مصعب صلاح

موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

Inter Miami CFالولايات المتحدة 1DC United v Inter Miami CFDC United

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباريات ليونيل ميسي..

يستعد إنتر ميامي لمواجهة جديدة في الدوري الأمريكي 2024 حينما يسافر إلى واشنطن لمواجهة دي سي يونايتد في الجولة الخامسة على ملعب أودي فيلد.

ميامي خسر المباراة الماضية ضد مونتريال بغياب ليونيل ميسي، لكن البرغوث عاد وشارك ضد ناشفيل في إياب ثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 وسجل هدفًا وصنع آخر ليؤهل فريقه إلى ربع النهائي.

ولم يُكمل ميسي المباراة الماضية، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركته ضد دي سي يونايتد، أو على الأقل اللعب بشكل أساسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو مساء السبت 16 مارس 2024 على ملعب أودي فيلد.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
دي سي يونايتد - إنتر مياميالسبت 16 مارس 2024
21:00 مصر، 20:00 السعودية		Apple TV+أودي فيلد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة3-5-2
حارس المرمىدريك كالندر
الدفاعسيرجي كريفتسوف ، توماس أفيليس، نيكولاس فريري
الوسطجوليان جريسل، دييجو جوميز، سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، جوردي ألبا
الهجومليونيل ميسي، لويس سواريز
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