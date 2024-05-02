تعرف على موعد جيرونا وبرشلونة في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب مونتيليفي.

وبالرغم من اقتراب ريال مدريد، من حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، إلا أن مباراة جيرونا وبرشلونة، ستحمل في طياتها الكثير من المتعة والإثارة.

وسيعمل الفريقان على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من حسم المركز الثاني، الذي يؤهل للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

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ويأتي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني هو يوم السبت 4 مايو 2024، على ملعب مونتيليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب جيرونا - برشلونة السبت 4 مايو 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD مونتيليفي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024