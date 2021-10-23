موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد بشكتاش في الجولة العاشرة من الدوري التركي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب فودافون أرينا قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي 2021-22، والتي ستجمع بين جلطة سراي وبشكتاش.

يحتل نادي جلطة سراي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وهو قادم من فوزٍ هام في الدوري الأوروبي على نادي لوكوموتيف موسكو حافظ به على صدارة المجموعة.

يمتلك نادي بشكتاش نفس رصيد جلطة سراي من النقاط في الدوري التركي، لكنه يتواجد في المركز الرابع بفارق الأهداف، وقد خسر في مباراته الأخيرة من سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا ليقترب من الخروج المبكر.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش؟

موعد مباراة جلطة سراي وبشكتاش هو يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وبشكتاش؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بشكتاش - جلطة سراي الإثنين 25 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD TR فودافون أرينا

التشكيل المتوقع لبشكتاش

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيرجين يالشين على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

ميرت جونوك

فابريس نساكالا - دوماجوي فيدا - ويلينتون - فالنتين روسييه

سوزا - ميراليم بيانيتش

كايل لارين - أوغوزان أوزياكوب - رشيد غزال

ميتشي باتشوايي

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكالداو- باريس يلماز

مصطفى محمد