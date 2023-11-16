يستهل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا بمواجهة سهلة على الورق أمام فريق ساو تومي وبرينسيبي.
وعلى ملعب حمادي العقربي، سيقوم رجال المدرب جلال القادري بفعل كل ما يلزم من أجل إدراك النقاط الثلاثة التي تساعدهم بأفضل شكل ممكن على أفضل بداية للمشوار.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنسور قرطاج..
جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي في تصفيات كأس العالم 2026؟
موعد مباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب حمادي العقربي.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي في تصفيات كأس العالم 2026؟
تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|تونس - ساوتومي وبرينسيبي
|الجمعة 17 نوفمبر 2023
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|SSC
|حمادي العقربي
كيف تشاهد مباراة تونس وساوتومي وبرينسيبي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.
التشكيل المتوقع لتونس
من المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
معز حسن
علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - وجدي كشريدة
عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيعة
فراس بلعربي - يوسف المساكني - هيثم الجويني