موعد مباراة تونس ضد موريتانيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد موريتانيا في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

في ظل توقف النشاط الكروي للأندية بسبب فترة التوقف الدولي التي يُقررها الاتحاد الكروي "الفيفا" تبدأ جميع المنتخبات في المنافسة على بطولاتها كما يحدث في دوري الأمم الأوروبية، بينما تستغل بعض المنتخبات الآخرى فترة التوقف في مواجهات ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو بطولة آسيوية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأول هذا العام في بعض القارات.

ويفتح الملعب الأولمبي برادس أبوابه لاستضافة مباراة ودية عربية بين منتخب تونس ومنتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلادياً، 7 محرم 1441 هجرياً.

وتحمل المباراة كثيراً من النديه بين المنتخبين خاصة وأنهما قد تواجها في الجولة الآخيرة من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، وعلى الرغم من إنتهاء المباراة بتعادلاً سلبياً إلا أن نسور قطاج قد تأهلوا إلى دور الـ16 قبل أن يودعوا البطولة على يد المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي، بينما خرج المنتخب الموريتاني من البطولة من مرحلة المجموعات.

كما تحمل المباراة طابعاً مهما آخر وهي إستعداداً لكلا المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحلين والتي سيتم إستئنافها في هذا الشهر قبل أن يبدأو في خوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة تونس الودية القادمة ضد منتخب موريتانيا، الموعد، التشكيل القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تونس - موريتانيا الملعب الأولمبي برادس الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلادياً،

7 محرّم 1441 ،

20:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت تونس إبراهيم نور الدين القناة الوطنية الثانية بتونس

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

سيغيب عن منتخب تونس كلً من فيرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبي الزمالك الذي تأهل إلى نهائي كأس مصر المُقامه في 8 سبتمبر القادم، كما سيغيب أيضاً الحارس معز بن شريفية واللاعب خالد كشريدة بعد إصابتهم الآخيرة خلال مشاركتهم في تدريبات المنتخب، وقد تم إستبعاد اللاعب غيلان الشعلالي بسبب عدم الحضور في الوقت المحدد لموعد تجمع المنتخب.

سيدخل المدرب منذر الكبير مدرب المنتخب بالاعتماد على الأسلوب والشكل الهجومي في المنتخب مع عودة علي معلول ظهير النادي الأهلي المصري لصفوف المنتخب والذي سيدفع به كقوة جديدة في صفوف المنتخب.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

فاروق بن مصطفى

علي معلول - ياسين مرياح - حمزة المثلوثي - رامي البدوي

ألياس السخيري - أحمد خليل

يوسف المساكني - نعيم السليتي - أنيس البدري

طه ياسين الخنيسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا

لا توجد غيابات في المنتخب الموريتاني، وعلى الرغم من إستياء المدرب لطريقة تجمع المنتخب التي حدثت على مراحل إلا أنه صرح بأن المباراة ستكون تجربه هامة ويجب أن يتم إتخاذها على محمل الجد قبل لقائهم مع منتخب المغرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 القادمة.

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سيعتمد المدرب كورينتين مارتينز على أكثر العناصر الهامة في منتخبه وعلى طريقة (4-3-3) التي قدموا بيها مستوى مقبول في كأس الأمم الأفريقية الآخيرة بمصر.

التشكيل | 4-3-3