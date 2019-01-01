بلماضي يشن هجومًا ناريًا على الإعلام الجزائري ويطالبهم بالاعتذار

بلماضي قاد المنتخب الجزائري لتحقيق لقب أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

فتح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، النار على الإعلام في بلاده عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، واختياراته في أول معسكر عقب البطولة.

وكان المنتخب الجزائري قد قدم مستوى أكثر من ممتاز خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وتوج باللقب.

وقال بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي صباح اليوم: "لماذا لم أضم لفريد الملالي؟، بلعمري أفضل مدافع في كأس الأمم وبلايلي الأفضل في تونس، لا يمكنني أن أبعد أحدهم من أجل لاعب أنجيه".

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وأضاف: "آيت نوري في الرديف ولعروسي لم يلعب دقيقة واحدة في الدوري الإنجليزي، فلا تبالغوا في أمر استبعادهم، فقط تحدثوا عن بن سبعيني وشيتي".

وتابع بلماضي: "البعض الذي انتقدني في وسائل الإعلام لم أراهم حاليًا واختفوا من البرامج ولم يعودوا يتحدثون عن المنتخب الجزائري، هؤلاء هاجموا محرز وسليماني وقديورة وماندي، عليهم الأن الاعتذار".

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وأكد المدرب الجزائري أنه تولى تدريب محاربي الصحراء، من أجل الجزائر فقط، وليس من أجل زطشي، حيث أشار أن رئيس الاتحاد تولى منصبه من أجل البلاد.

ويسعى بلماضي للحفاظ على مستوى المنتخب الجزائري قبل الدخول في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم إفريقيا 2021.