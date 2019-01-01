موعد مباراة تونس ضد مالي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين تونس ومالي يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.



حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.

محمد أبو تريكة: كنا نتمنى بداية أقوى لتونس

موعد مباراة تونس ضد مالي والقنوات الناقلة

الهتاف لأبو تريكة يستمر – وهذه المرة من الجماهير التونسية

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تونس - مالي استاد السويس الجديد الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً، 16:30 مصر، 17:03 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي). الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

لن يغيب عن نسور قرطاج في لقاء الجولة الثانية امام مالي أي لاعب بداعي الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب آلان جريس لهذه المواجهة الصعبة.

🔴⚪ Naim Sliti : " C'est sûr qu'on était tous déçus de faire un match comme ça hier. On a un beau match à jouer contre le . Il faut vraiment être tous ensemble : les journalistes, le peuple, il faut qu'on soit unis." #Tunisie 🇹🇳 #CAN2019 pic.twitter.com/moWZ5X3qKz — Tunisie Football (@tunisiefootball) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس طريقة اللعب الذي بدأ بها مباراة أنجولا، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي الهجومي يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي.

التشكيل | 4-3-3

فاروق بن مصطفى

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة

يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مالي

المركز قائمة منتخب مالي حراسة المرمى أداما كييتا، دجيجي ديارا، مامادو ساماسا. الدفاع مولا واجي، هماري تراوري، يوسف كوني، مامادو فوفانا، فالاي ساكو، ماساديو هايدارا، بوباكار كوياتي، الوسط يفيس بيسوما، لاسانا كوليبالي، ديادي ساماسيكو، أداما تراوري، أمادو هايدارا، سليمان ديارا، إدريسا تراوري، تشيك دوكوري. الهجوم موسى ماريجا، أداما تراوري، عبد الله ديابي، موسى دومبيا، خليفة كوليبالي، موسى دجينيبو، أداما نياني، هادي ساكو، سيكو كويتا.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب المالي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج

لن يغير المدرب محمد مجاسوبا في طريقته الذي بدأ بها امام موريتانيا، وسيكون مولا واجي ومامادو فوفانا في قلب الدفاع، أمام في الأمام سيتواجد الثلاثي عبدالله ديابي وأداما تراوري وموسي دجينيبو خلف المهاجم موسي ماريجا مهاجم الفريق.

التشكيل | 4-2-3-1