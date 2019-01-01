الهتاف لأبو تريكة يستمر – وهذه المرة من الجماهير التونسية
بلال محمد فيسبوك تويتر
هتفت الجماهير التونسية، المتواجدة في ملعب السويس، للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مباراة نسور قرطاج مع أنجولا.
ويلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الأنجولي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية، على ملعب السويس.
وفي الدقيقة 22 من الشوط الأول، هتفت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة إلى أسطورة كرة القدم المصرية، كما يحدث في مباريات البطولة منذ انطلاقها.
وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم نسور قرطاج بهدف نظيف، سجله يوسف المساكني في الدقيقة 33 من علامة الجزاء.
"لقد صرخت في عروقنا الدماء.. نموت نموت ويحيا الوطن" 🎶— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019
الجماهير التونسية تردد النشيد الوطني في مدرجات ملعب السويس 🇹🇳🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/NNB35FoCDh
الجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة، تضم كلاً من تونس وأنجولا، بالإضافة إلى مالي وموريتانيا التي تسجل ظهورها الأول في البطولة.