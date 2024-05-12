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Kevin De Bruyne Manchester City 2023-24Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد توتنهام، قمة من قمم الكرة الإنجليزية، ستجمع بين توتنهام، ومانشستر سيتي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري خلال الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها امام توتنهام للعودة إلى القمة، والحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر، يتسلح توتنهام، بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، أمام كتيبة بيب جوارديولا، للحفاظ على آماله في حجز مقعدًا يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، مع مباراة أقل لسيتي، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس وفي رصيد 63 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

المباراة التالية

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم الثلاثاء 14 مايو 2024، على استاد توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
توتنهام - مانشستر سيتيالثلاثاء 14 مايو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1ستاد توتنهام

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر
خط الوسطرودري - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا
خط الهجومجاك جريليتش - إرلينج هالاند - فيل فودين

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىفيكاريو
خط الدفاعبيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - سكيب
خط الوسطماديسون - بيسوما - هويبيرج
خط الهجومبينتانكور - سون - كولوسوفيسكي
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