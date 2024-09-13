تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
tottenham arsenalGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
Tottenham Hotspur Stadium
team-logo
شاهد الدوري الإنجليزي عبر
أحمد مجدي

موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

توتنهام هوتسبير v آرسنالالدوري الإنجليزي الممتازتوتنهام هوتسبيرآرسنال

تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ديربي لندني جديد يفتح أبوابه أمام جماهير كرة القدم العالمية في إحدى أقوى كلاسيكيات الدوري الإنجليزي.. مباراة قوية لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 تنتظر كلًا من آرسنال وتوتنهام على ملعب توتنهام.

آرسنال يطمح للفوز ومواصلة طريق مطاردة السيتي وليفربول، خصوصًا بعد التعادل المثير للجدل أمام برايتون في مباراة شابتها بعض الأخطاء التحكيمية.

أما توتنهام فيريد السير على الطريق الصحيح وهو الذي جمع 4 من أصل 9 نقاط متاحة في أول 3 مباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

TOD EPL 2024TOD

المباراة التالية

ما موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
آرسنال - توتنهامالأحد 15 سبتمبر 2024،
16:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVالإماراتحسن العيدروس

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعيوريان تيمبر - جابرييل ماجالايش - ويليام ساليبا - بن وايت
خط الوسطجورجينيو - توماس بارتي
خط الهجومجابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - كاي هافيرتز
إعلان