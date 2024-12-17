موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف توتنهام فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، والتي يستضيفها معلب توتنهام هوتسبير.

كان السبيرز قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تخطيه لمانشستر سيتي في دور الـ16، بينما صعد الشياطين الحُمر على حساب ليستر سيتي بعد الفوز بخماسية مقابل هدفين.

ويعد هذا اللقاء هو أقوى المواجهات في دور الـ 8 من المسابقة، ومن المتوقع أن يُقاتل الفريقين لتخطي هذه العقبة والتأهل إلى نصف النهائي.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في دور الـ 8 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، هو الخميس 19 ديسمبر 2024، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب توتنهام - مانشستر يونايتد الخميس 19 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 TOD TV عصام الشوالي توتنهام هوتسبير

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى جيجليلمو فيكاريو خط الدفاع ديستيني أودوجي - بن ديفيز - رادو دراجوسين - أرشي جراي خط الوسط باب مطر سار - رودريغو بيتانكور - ديان كولوسيفسكي خط الهجوم تيمو فيرنر - دومينيك سولانكي - هيونج مين سون

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025: