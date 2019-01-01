موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح ملعب توتنهام هوتسبير أبوابه لاستضافة مباراة توتنهام ضد تشيلسي يوم الأحد القادم 22 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20.

عاد من جديد السبيرز للنتائج المتزنة بعد تولي جوزيه مورينيو للقيادة الفنية بالفريق، حيث استطاع أن يخرج من أثر الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بالانتصار على كلٌا من بيرنلي وولفرهامبتون، وعلى الرغم من الهزيمة أمام بايرن ميونخ في الجولة الآخيرة من دوري أبطال أوروبا إلا أنهم كانوا قد ضمنوا التأهل كوصيف للمجموعة الثانية.

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على الجانب الآخر يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن توتنهام ، ويعيش البلوز في فترة رائعة حتى الأن تحت قيادة الرائع فرانك لامبارد، وعلى الرغم من الهزيمة الآخيرة بالجولة الماضية أمام بورنموث، إلا أنه من المتوقع أن يتدارك لامبارد هذه الهزيمة ويستمر في تقديم العروض الجيدة مع الفريق.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، الملعب، الحكم والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة توتنهام - تشيلسي استاد توتنهام هوتسبير الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

لا توجد غيابات في صفوف توتنهام بمباراة تشيلسي بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي سوى غياب هوجو لوريس للإصابة، بعد عودة ميشيل فورم من الإصابة ومشاركته في تدريبات السبيرز.

سيبدأ جوزيه مورينيو بنفس الطريقة التي يُفضلها منذ توليه للإدارة الفنية بالفريق، وبأسلوب (4-2-3-1) معتمداً على دافينسون سانشيز وتوبي ألدرفيريلد في قلب الدفاع، أمامهم موسى سيسوكو وإريك دير، بينما يتولى هاري كين مسؤولية الهجوم وحيداً وخلفه الثلاثي جيوفاني لو سيلسو، ديلي ألي وسون هيونج مين.

التشكيل | 4-2-3-1

باولو جازانيجا

جان فيرتونجن - توبي ألدرفيريلد - دافينسون سانشيز - سيرجي أورييه

إريك دير - موسى سيسوكو

سون هيونج مين - ديلي ألي - جيوفاني لو سيلسو

هاري كين

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

سيغيب عن قائمة تشيلسي في اللقاء القادم ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي اللاعب روبن لوفتوس تشيك بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد البلوز لخدمات أي لاعب أخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بطريقته المعتادة وبطريقة (4-2-3-1)، وسيدفع بكيبا في حراسة المرمى وأمامه أندرياس كريستنسن وكورت زوما في قلب الدفاع، وفي الأمام تامي إبراهام وخلفه كلٌا من كريستيان بوليسيتش، ميسون ماونت ووليان.

التشكيل | 4-2-3-1

كيبا آريزابالاجا

سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس

ماتيو كوفاسيتش - نكولو كانتي

كريستيان بوليسيتش - ميسون ماونت - ويليان