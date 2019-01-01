توتنهام يجدد عقد ألدرفيلد حتى 2023

صاحب الـ 30 عامًا قد يستمر لعدة سنوات مع السبيريز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تجديد عقد توبي ألدرفيلد حتى عام 2023 ليؤمن استمرار المدافع وبقائه لمواسم إضافية.

عقد ألدرفيلد السابق كان ينتهي في صيف 2020 مما جعله مطمعًا للفرق الأوروبية في يناير المقبل.

وذكرت النادي اللندني في بيان رسمي أنّ ألدرفيلد وقّع على عقده الجديد لثلاثة مواسم إضافية.

وارتبط اللاعب بالرحيل إلى مانشستر يونايتد ولكن بتجديد عقده أغلق الباب أمام المغادرة في يناير، كما يحاول السبيريز منح يان فيرتونخين عقدًا جديدًا هو الآخر خاصة وأن كريستيان إيريكسن رفض التمديد.

ألدرفيلد انضم إلى توتنهام في 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد وأصبح عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو قبل رحيل الأخير وقدوم جوزيه مورينيو.

صاحب الـ 30 عامًا شارك في 20 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات كما يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع.

جدير بالذكر أنّ بوتشيتينو غادر توتنهام في الشهر الماضي بسبب سوء النتائج ليأتي مورينيو.