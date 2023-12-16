تعرف على موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة هامة وقوية تجمع بين تشيلسي، ونيوكاسل ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024.

تشيلسي نجح في الوصول إلى ربع نهائي بعد الفوز على بلاكبيرن بهدفين دون رد، بينما حجز نيوكاسل مقعده، بجدارة بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024.

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ما موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024، هو الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات البطولات الإنجليزية على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تشيلسي - نيوكاسل الثلاثاء 19 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 ستامفورد بريدج

تشكيل تشيلسي المتوقع:

التشكيل: 4-3-3

بيتروفيتش

ليفي كولويل- تياجو سيلفا - بادياشيلي - أكسيل ديساسي

مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

رحيم ستيرلينج - كول بالمر - نيكولاس جاكسون

تشكيل نيوكاسل المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

دوبرافكا

دان بيرن - بوتمان - لاسيلس - كيران تريبييه

لونجستاف - ويلينجتون - جيماريش

ألميرون - إيساك - جوردون