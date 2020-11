موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في ديربي مدينة لندن يوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش الضيوف حالة أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة تجلت خلال فوزهم على مانشستر سيتي الجولة الماضية بهدفين نظيفين، والذي قادهم لاعتلاء عرش صدارة الدوري برصيد 20 نقطة.

أما تشيلسي فتحسنت نتائجه كثيرًا وأخيرًا وجد فرانك لامبارد التوليفة المثالية لكتيبته، ما جعلته لا يتلقى أي هزيمة محلية منذ الجولة الثانية أمام ليفربول، مع وصوله للنقطة 18 ووجوده في المركز الثالث.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة للبلوز، حيث أقصاهم توتنهام مطلع هذا الموسم من كأس كاراباو بركلات الترجيح في مباراة مثيرة بينهما، إلى جانب ما تحمله من الحمض النووي للـ"ديربي" الذي يُطمئن الجماهير أن الإثارة ستكون العنوان الرئيسي لها.

ووجبت الإشارة إلى أن جوزيه مورينيو هو أحد المدربين التاريخيين لتشيلسي، بيد أنه لم يستطع يومًا الفوز في ستامفورد بريدج وهو يدرب فريقًا آخر، والموسم الماضي هُزم بهدفين ولم يفز أيضًا في ملعبه على زملاء جورجينيو، لذا فالمباراة لها أهمية خاصة بالنسبة له.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة.

ضوء يسطع في نابولي والأرجنتين وتكريم خاص في المكسيك .. ملاعب العالم تكرم مارادونا

موعد مباراة تشيلسي أمام توتنهام هو الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، الموافق 14 ربيع الآخر 1442، على ملعب ستامفورد بريدج.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تنقل فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس، وخُصصت القناة الأولى والثانية لنقل ديربي لندن.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

باستثناء كريستيان بوليسيتش الغائب للإصابة، فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام توتنهام بالنسبة للنادي الأزرق.

It's a Mendy thing. 🧤 pic.twitter.com/MQDVC1PhYD

ومن المتوقع أن يواصل لامبارد الاعتماد على تشكيلته المعتادة بميندي في حراسة المرمى وأمامه تياجو سيلفا وزوما، على أن يكون جورجينيو في منتصف الملعب ومن أمامه حكيم زياش أسفل تيمو فيرنر.

التشكيل | 4-3-3

إدوارد ميندي

بن تشيلويل - تياجو سيلفا - كورت زوما - سيزار أثبيليكويتا

ماسون ماونت - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش

تيمو فيرنر - تامي أبراهام - حكيم زياش

يغيب عن توتنهام قلب الدفاع توبي ألدرفيريلد، ويظل موقف إيريك لاميلا معلقًا بسبب إصابته الأخيرة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام البلوز.

🗓️ 🎄 Our Premier League December schedule has been confirmed.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/HkcO3nrkYg