تعرف على موعد مباراة بويبلا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق المدرب تاتا مارتينو لمباراة رسمية جديدة حينما يحل ضيفًا على بويبلا المكسيكي ضمن مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024.

إنتر ميامي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت الأولى في تاريخ النادي كبطولة تدخل خزائنهم.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة بويبلا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة بويبلا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 ؟

موعد مباراة بويبلا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 هو يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي في فلوريدا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، وبتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة بويبلا وإنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2024 ؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بويبلا - إنتر ميامي الأحد 28 يوليو 2024

03:00 السعودية ومصر Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد بويبلا في كأس الدوريات الأمريكية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-