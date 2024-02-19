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بلال محمد

موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بورتو وآرسنال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل آرسنال، ضيفًا ثقيلًا على بورتو، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب داراجاو.

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وحجز آرسنال مقعده في دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بينما وصل الفريق البرتغالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وبورتو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بورتو وآرسنال في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 على ملعب داراجاو.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بورتو وآرسنال عبر إحدى قنواتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
بورتو - آرسنالالأربعاء 21 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 3داراجاو

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعبن وايت - ساليبا - جابرييل - كيويور
خط الوسطديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز
خط الهجومبوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

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