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Ivan Toney Brentford Wataru Endo Liverpool(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتازBrentford v LiverpoolBrentfordLiverpool

تعرف على موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول ضيفًا على برينتفورد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "جي تك كوميونيتي".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا للفوز ومواصلة التصدر حتى مع تبقي مباراة أكثر لمانشستر سيتي الذي يستطيع تخطي ليفربول والوصول للمركز الأول في حال فوزه بكل مبارياته المتبقية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 17 فبراير 2024 على ملعب جي تك كوميونيتي.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برينتفورد - ليفربولالسبت 17 فبراير 2024
16:30 مصر، 15:30 السعودية		beIN SPORTS HD 1جي تك كوميونيتيحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - جو جوميز
خط الوسطواتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز
خط الهجوملويس دياز - ديوجو جوتا - داروين نونيز
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