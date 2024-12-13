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الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونة v ليجانيسالدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةليجانيس

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة أمام ليجانيس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر في المواجهة الأخيرة أمام ريال بيتيس، إذ يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على صدارته، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها منافسه ريال مدريد.

ويحتل برشلونة، صدارة ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس عبر قناة beIN Sports HD 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
برشلونة - ليجانيسالأحد 15 ديسمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD عصام الشواليمونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025

الخطة4-2-4
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - رونالد أراخو - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطمارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - داني أولمو - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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