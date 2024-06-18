جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

سقط برشلونة الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة رغم تحقيقه لقب الدوري الموسم قبل الماضي مع المدرب تشافي هيرنانديز.
وأقال النادي الكتالوني تشافي، كما عيّن الألماني هانسي فليك ليكون المدرب الجديد ويخوض تجربة منتظرة للجميع في الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، في ظل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، ومحاولة برشلونة للعودة والتتويج مرة أخرى بالليجا.
في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟
كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.
فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.
متى يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو؟
كان من المقرر أن يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو في نوفمبر 2024، وخططت إدارة لابورتا أن يكون ذلك مع حلول ذكرى تأسيس النادي يوم 29 نوفمبر.
لكن يبدو أن الأمر سوف يتأجل، ويخوض برشلونة مبارياته على كامب نو في 15 ديسمبر بسعة 60% فقط أي نحو 65 ألف متفرج.
جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|فالنسيا - برشلونة
|الأحد 18 أغسطس 2024
|ميستايا
|2
|برشلونة - أتلتيك بيلباو
|الأحد 25 أغسطس 2024
|مونتجويك
|3
|رايو فاييكانو - برشلونة
|الأربعاء 28 أغسطس 2024
|فاييكاس
|4
|برشلونة - ريال بلد الوليد
|الأحد 1 سبتمبر 2024
|مونتجويك
|5
|جيرونا - برشلونة
|الأحد 15 سبتمبر 2024
|مونتيليفي
|6
|فياريال - برشلونة
|الأحد 22 سبتمبر 2024
|لا سيراميكا
|7
|برشلونة - خيتافي
|الأربعاء 25 سبتمبر 2024
|مونتجويك
|8
|أوساسونا - برشلونة
|الأحد 29 سبتمبر 2024
|آل سادار
|9
|ديبورتيفو ألافيس - برشلونة
|الأحد 6 أكتوبر 2024
|مينديزوروتزا
|10
|برشلونة - إشبيلية
|الأحد 20 أكتوبر 2024
|مونتجويك
|11
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 27 أكتوبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|12
|برشلونة - ريال أوفييدو / إسبانيول
|الأحد 3 نوفمبر 2024
|مونتجويك
|13
|ريال سوسييداد - برشلونة
|الأحد 10 نوفمبر 2024
|أنويتا
|14
|سيلتا فيجو - برشلونة
|الأحد 24 نوفمبر 2024
|بالايدوس
|15
|برشلونة - لاس بالماس
|الأحد 1 ديسمبر 2024
|مونتجويك
|16
|ريال بيتيس - برشلونة
|الأحد 8 ديسمبر 2024
|بينتو فيامارين
|17
|برشلونة - ليجانيس
|الأحد 15 ديسمبر 2024
|كامب نو
|18
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأحد 22 ديسمبر 2024
|كامب نو
|19
|ريال مايوركا - برشلونة
|الأحد 12 يناير 2025
|إيبيروستار
|20
|خيتافي - برشلونة
|الأحد 19 يناير 2025
|كوليسيوم ألفونسو بيريز
|21
|برشلونة - فالنسيا
|الأحد 26 يناير 2025
|كامب نو
|22
|برشلونة - ديبورتيفو ألافيس
|الأحد 2 فبراير 2025
|كامب نو
|23
|إشبيلية - برشلونة
|الأحد 9 فبراير 2025
|رامون سانشيز بثخوان
|24
|برشلونة - رايو فاييكانو
|الأحد 16 فبراير 2025
|كامب نو
|25
|لاس بالماس - برشلونة
|الأحد 23 فبراير 2025
|جران كاناريا
|26
|برشلونة - ريال سوسييداد
|الأحد 2 مارس 2025
|كامب نو
|27
|برشلونة - أوساسونا
|الأحد 9 مارس 2025
|كامب نو
|28
|أتلتيكو مدريد - برشلونة
|الأحد 16 مارس 2025
|سيفيتاس ميتروبوليتانو
|29
|برشلونة - جيرونا
|الأحد 30 مارس 2025
|كامب نو
|30
|برشلونة - ريال بيتيس
|الأحد 6 إبريل 2025
|كامب نو
|31
|ليجانيس - برشلونة
|الأحد 13 إبريل 2025
|ملعب بوتاركي البلدي
|32
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأحد 20 إبريل 2025
|كامب نو
|33
|برشلونة - ريال مايوركا
|الأربعاء 23 إبريل 2025
|كامب نو
|34
|ريال بلد الوليد - برشلونة
|الأحد 4 مايو 2025
|خوسيه زوريلا
|35
|برشلونة – ريال مدريد
|الأحد 11 مايو 2025
|كامب نو
|36
|ريال أوفييدو/ إسبانيول - برشلونة
|الأربعاء 14 مايو 2025
|-
|37
|برشلونة - فياريال
|الأحد 18 مايو 2025
|كامب نو
|38
|أتلتيك بيلباو - برشلونة
|الأحد 25 مايو 2025
|سان ماميس
ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ليجانيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|جيرونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|ريال أوفييدو/ إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ريال مايوركا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال بلد الوليد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|لاس بالماس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0