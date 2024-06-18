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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب
مصعب صلاح

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونةالدوري الأسباني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سقط برشلونة الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة رغم تحقيقه لقب الدوري الموسم قبل الماضي مع المدرب تشافي هيرنانديز.

وأقال النادي الكتالوني تشافي، كما عيّن الألماني هانسي فليك ليكون المدرب الجديد ويخوض تجربة منتظرة للجميع في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، في ظل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، ومحاولة برشلونة للعودة والتتويج مرة أخرى بالليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

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ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟

كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.

متى يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو؟

كان من المقرر أن يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو في نوفمبر 2024، وخططت إدارة لابورتا أن يكون ذلك مع حلول ذكرى تأسيس النادي يوم 29 نوفمبر.

لكن يبدو أن الأمر سوف يتأجل، ويخوض برشلونة مبارياته على كامب نو في 15 ديسمبر بسعة 60% فقط أي نحو 65 ألف متفرج.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1فالنسيا - برشلونةالأحد 18 أغسطس 2024ميستايا
2برشلونة - أتلتيك بيلباوالأحد 25 أغسطس 2024مونتجويك
3رايو فاييكانو - برشلونةالأربعاء 28 أغسطس 2024فاييكاس
4برشلونة - ريال بلد الوليدالأحد 1 سبتمبر 2024مونتجويك
5جيرونا - برشلونةالأحد 15 سبتمبر 2024مونتيليفي
6فياريال - برشلونةالأحد 22 سبتمبر 2024لا سيراميكا
7برشلونة - خيتافيالأربعاء 25 سبتمبر 2024مونتجويك
8أوساسونا - برشلونةالأحد 29 سبتمبر 2024آل سادار
9ديبورتيفو ألافيس - برشلونةالأحد 6 أكتوبر 2024مينديزوروتزا
10برشلونة - إشبيليةالأحد 20 أكتوبر 2024مونتجويك
11ريال مدريد - برشلونةالأحد 27 أكتوبر 2024سانتياجو برنابيو
12برشلونة - ريال أوفييدو / إسبانيول الأحد 3 نوفمبر 2024مونتجويك
13ريال سوسييداد - برشلونةالأحد 10 نوفمبر 2024أنويتا
14سيلتا فيجو - برشلونةالأحد 24 نوفمبر 2024 بالايدوس
15برشلونة - لاس بالماسالأحد 1 ديسمبر 2024مونتجويك
16ريال بيتيس - برشلونةالأحد 8 ديسمبر 2024بينتو فيامارين
17برشلونة - ليجانيسالأحد 15 ديسمبر 2024 كامب نو
18برشلونة - أتلتيكو مدريدالأحد 22 ديسمبر 2024كامب نو
19ريال مايوركا - برشلونةالأحد 12 يناير 2025 إيبيروستار
20خيتافي - برشلونةالأحد 19 يناير 2025كوليسيوم ألفونسو بيريز
21برشلونة - فالنسياالأحد 26 يناير 2025كامب نو
22برشلونة - ديبورتيفو ألافيسالأحد 2 فبراير 2025كامب نو
23إشبيلية - برشلونةالأحد 9 فبراير 2025رامون سانشيز بثخوان
24برشلونة - رايو فاييكانوالأحد 16 فبراير 2025كامب نو
25لاس بالماس - برشلونةالأحد 23 فبراير 2025جران كاناريا
26برشلونة - ريال سوسييدادالأحد 2 مارس 2025كامب نو
27برشلونة - أوساسوناالأحد 9 مارس 2025كامب نو
28أتلتيكو مدريد - برشلونةالأحد 16 مارس 2025 سيفيتاس ميتروبوليتانو
29برشلونة - جيروناالأحد 30 مارس 2025كامب نو
30برشلونة - ريال بيتيسالأحد 6 إبريل 2025كامب نو
31ليجانيس - برشلونةالأحد 13 إبريل 2025ملعب بوتاركي البلدي
32برشلونة - سيلتا فيجوالأحد 20 إبريل 2025كامب نو
33برشلونة - ريال مايوركاالأربعاء 23 إبريل 2025كامب نو
34ريال بلد الوليد - برشلونةالأحد 4 مايو 2025خوسيه زوريلا
35برشلونة – ريال مدريدالأحد 11 مايو 2025كامب نو
36ريال أوفييدو/ إسبانيول - برشلونةالأربعاء 14 مايو 2025-
37برشلونة - فياريالالأحد 18 مايو 2025كامب نو
38أتلتيك بيلباو - برشلونةالأحد 25 مايو 2025سان ماميس

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3أوساسونا00000000
4ليجانيس00000000
5ديبورتيفو ألافيس00000000
6برشلونة00000000
7خيتافي00000000
8جيرونا00000000
9ريال أوفييدو/ إسبانيول00000000
10سيلتا فيجو00000000
11ريال مايوركا00000000
12رايو فاييكانو00000000
13ريال بيتيس00000000
14ريال مدريد00000000
15ريال سوسييداد00000000
16ريال بلد الوليد00000000
17إشبيلية00000000
18لاس بالماس00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000
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