تعرف على موعد برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة من كلاسيكيات الدوري الإسباني ستجمع كلًا من برشلونة وفالنسيا، الفريقين العريقين في "لا ليجا".

ورغم أن ريال مدريد بات قاب قوسين من تحقيق اللقب، إلا أن مباراة برشلونة وفالنسيا تظل ذات قيمة كبيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني هو يوم الإثنين 29 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - فالنسيا الإثنين 29 أبريل 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك عامر الخوذيري

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3