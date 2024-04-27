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أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة من كلاسيكيات الدوري الإسباني ستجمع كلًا من برشلونة وفالنسيا، الفريقين العريقين في "لا ليجا".

ورغم أن ريال مدريد بات قاب قوسين من تحقيق اللقب، إلا أن مباراة برشلونة وفالنسيا تظل ذات قيمة كبيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني هو يوم الإثنين 29 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برشلونة - فالنسياالإثنين 29 أبريل 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1مونتجويكعامر الخوذيري

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي
خط الوسط

أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - بيدري

خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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