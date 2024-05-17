تعرف على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل رايو فاييكانو ضيفًا على برشلونة ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "مونتجويك".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا للفوز من أجل ضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد أن ضاعت كل الألقاب الممكنة على النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 19 مايو 2024 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - رايو فاييكانو الأحد 19 مايو 2024

20:00 السعودية ومصر beIN SPORTS HD 8 مونتجويك عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3