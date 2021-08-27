موعد مباراة برشلونة وخيتافي الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2021-22 بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل برشلونة على ملعبه كامب نو نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ونجح برشلونة في الفوز بالمباراة الأولى على أرضه أمام ريال سوسييداد بأربعة أهداف لهدفين، قبل أن يُخيِّب الآمال بتعادل خارج الديار مع أتلتيك بيلباو.

في المقابل خسر خيتافي أول مباراتين له أمام فالنسيا وإشبيلية، لذلك فسيدخل أمام البرسا بمعنويات مرتفعة لتعويض ما فاته.

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وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وخيتافي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وخيتافي؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي هو الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 على ملعب كامب نو بحضور 20 ألف متفرج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - خيتافي الأحد 29 أغسطس 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو

ممفيس ديباي - مارتين برايثوايت - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لخيتافي

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميتشيل على التشكيل الآتي:

🎙 @MichelGonzalez: "Tenemos ambición e ilusión por sacar un buen resultado en el Camp Nou" — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 27, 2021