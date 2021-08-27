كومان: نتذكر ما حدث من بايرن.. وبنفيكا سينافسنا

رونالد كومان يعلق على مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

علق الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة علق على نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد على صعوبة المهمة التي ستواجه فريقه، والاعتراف بأن المستويات ستكون قوية للغاية.

وأجريت مساء الخميس وقائع قرعة دور المجموعات لنسخة 2021-2022 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت نتائجها عن مواجهة مثيرة للاهتمام في المجموعة الخامسة تجمع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وإلى جانب الفريقين العريقين يتواجد بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني، وهو ما يعد بعدد من المباريات القوية في المجموعة.

ويأمل كومان أن يتمكن فريقه من اقتناص المركز الأول في تلك المجموعة المعقدة، من أجل الفوز بعامل الأرض في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وقال كومان في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة: "بالنسبة لي فإن القرعة جيدة، أعتقد أنها مجموعة قوية وهناك مجموعات أخرى شبيهة بها، نحن نتحدث عن فريق كبيرة مثل بايرن ميونخ وبنفيكا، إنها فريقان يمتلكان الكثير من التاريخ".

وأضاف: "ما حدث منذ عامين ضد بايرن ميونخ لا يزال في ذاكرتنا، كما أننا نعرف دينامو كييف لأننا لعبنا بالفعل ضده في الموسم الماضي، ونعلم ما يمكن أن نتوقعه منهم".

وأشاد كومان كذلك بفريق بايرن ميونخ لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لا يثق في بنفيكا، وقال المدرب الهولندي: "بايرن فريق يجب أن يطمح للفوز بدوري الأبطال، يمتلك لاعبين رائعين وذوي خبرة كبيرة، وبالتأكيد المنافسة ستكون محتدمة بيننا وبينهم إلى جانب بنفيكا للفوز بصدارة المجموعة".

أما بالنسبة إلى دينامو كييف فقال كومان: "في الوقت الحالي لا أعرف الكثير عنهم، لكن أتذكر أنه في العام الماضي كان يمتلك لاعبين صغار جدًا، ويلعبون أول عام لهم كمحترفين، وأعتقد يمكننا أن نتوقع نفس الأمر".

كومان سبق له العمل في بنفيكا في موسم 2005-2006، وشدد على أنه سيكون من الرائع العودة لمواجهة فريقه السابق.

وقال كومان مختتمًا حديثه: "بنفيكا نادٍ رائع، وهو أحد أشهر الأندية تاريخيًا وواحد من أقوى الأندية، إنه من دواعي سروري التنافس معهم".