تعرف على موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح برشلونة إلى مداواة جراحه بعد سلسلة النتائج السيئة في الفترة الماضية والخروج من كأس ملك إسبانيا، حين يواجه أوساسونا في مباراة قوية بالدوري الإسباني.

برشلونة في سقط في فخ الخسارة أمام فياريال في الجولة الماضية، بعد مباراة مثيرة ليستمر تأزم وضع الفريق الكتالوني في جدول الترتيب، وسيعمل على إعادة تصحيح الأوضاع حينما يستضيف أوساسونا.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع من سلم ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

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بينما يطمح أوساسونا، لاستغلال الوضع الصعب الذي يمر به برشلونة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني، ليقترب أكثر من المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 يوم الأربعاء 31 يناير 2024 على ملعب مونجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أوساسونا الأربعاء 31 يناير 2024،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 مونجويك

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024:

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

جواو كانسيلو -كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي

فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

فيران توريس - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي