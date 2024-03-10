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موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

برشلونة v نابوليدوري الأبطالبرشلونةنابولي

تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستضيف برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أرضه في ملعب "المونتجويك" حينما يواجه نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة قبل أن يتعادل فيكتور أوسيمين.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
برشلونة - نابوليالثلاثاء 12 مارس 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1حفيظ الدراجيمونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

من المتوقع اعتماد تشافي هيرنانديز على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعكوندي – أراخو – إينيجو مارتينيز – جواو كانسيلو
خط الوسطجوندوجان - كريستنسين - فيرمين لوبيز
خط الهجومجواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال

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