موعد مباراة برشلونة ضد فياريال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة اليوم ضد فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يواصل برشلونة رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني بمواجهةٍ صعبة ضد فياريال في الكامب نو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 23 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الأسبوع السادس.

يخوض البلاوجرانا المباراة ضد الغواصات الصفراء وهو في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاطٍ من 5 مباريات، وكانت آخر مبارياته ضد غرناطة وخرج منها مثقلاً بخسارة مذلة بهدفين نظيفين.

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سيدخل فياريال المباراة وهو في المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط جمعهم من 5 مباريات، وكانت آخر مباريات الغواصات الصفراء ضد بلد الوليد وانتهت بانتصارهم بهدفين نظيفين.

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موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - فياريال كامب نو الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريكاردو دي بورجوس beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

عاد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي للفريق الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، كذلك شارك في مباراة السبت في الدوري الإسباني، وبذلك لن يغيب عن الكتلان إلا صامويل أومتيتي وجوردي وألبا بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة بوروسيا دورتموند.

بالطبع سيقود البرغوث المنتشي بتتويجه بجائزة الفيفا الأفضل هجوم البلاوجرانا في المباراة جنبًا إلى جنب مع سواريز، وسيرافقهما النجم الصاعد أنسو فاتي، وسيواصل فالفيردي الاعتماد على جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنسو فاتي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لفياريال

سيغيب عن قائمة فياريال في اللقاء ضد برشلونة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني الثلاثي برونو سوريانو وماريو جاسبار وألبيرتو مورينو بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

#UEL ! تحليل خافير كاييخا للمباراة ضد @RangersFC 🎙:" كنا نسعى للفوز بالمباراة لكن لم نتمكن من ذلك. نحن نستحق اكثر .اتيحت لنا فرصا واضحة لكن للأسف لم نستغلها كما يجب ." pic.twitter.com/iYSagjnWdG — CF Arabic (@Arab_Villarreal) November 30, 2018

سيبدأ خافيير كاييخا بطريقته المعتادة، وسيبدأ في مركز الظهير الأيسر تشافيير كينتيا بدلاً من لاعب ليفربول السابق، وسيتواجد في الوسط كازورلا وإيبورا وزامبو.

التشكيل | 4-3-3