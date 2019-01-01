ميسي: التنافس مع رونالدو طبيعي وأريد الاعتزال بالأرجنتين

ليونيل ميسي قائد برشلونة يتحدث عن علاقته بكريستيانو رونالدو ورغبته في الاعتزال في الدوري الأرجنتيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن رغبته في اللعب لنادي نيولز أولد بويز قبل توديع كرة القدم بشكل نهائي.

جاء هذا في حوار تحدث خلاله النجم الأرجنتيني مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتطرق خلاله للحديث عن تنافسه مع كريستيانو رونالدو.

وقال ميسي: "لقد كان موسمنا الماضي رائعًا لكن نهايته كانت غريبة للغاية فمباراة واحدة فقط أفقدتنا كل شيء وخسرنا بسببها الكأس أيضًا، لقد كنا قريبين للغاية من نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف عن علاقته برونالدو: "الجميع شعر بالدهشة من حديثنا الودي معنا لكن ذلك بسبب حالة المنافسة التي نشأت بيننا في برشلونة وريال مدريد ولتحقيقنا العديد من الألقاب الفردية".

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وأكمل: "لا أحد منا يريد أن يتعرض للخسارة هذا الشيء لا نقبله أبدًا لهذا السبب تجد هذا القدر من التنافس بيننا".

وعن مسيرته قال: "أريد أن أنهيها في الأرجنتين هذا حلم طفولتي لكن بالرغم من ذلك هذا ليس قراري وحدي فلدي ثلاثة أطفال هنا".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد حقق لقب أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه مساء الأمس على حساب كريستيانو رونالدو وفيرجل فان دايك.