موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "مونتجويك" في إقليم كتالونيا مباراة برشلونة وسيتا فيجو، والتي تقام ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024.

برشلونة، المنتشي بانتصاراته الكبيرة مؤخرًا، والتي كان آخرها على ريال بيتيس في "لا ليجا" ثم رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 5-0، يسعى إلى مواصلة هذه النتائج أمام سيلتا فيجو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب، والفوز على سيلتا فيجو سيمنح "البلوجرانا" الصدارة ولو مؤقتًا.

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أما سيلتا فيجو، فيدخل اللقاء وهو في أسوأ أحواله بعدما جمع 4 نقاط فقط منذ بداية الموسم من فوز وتعادل و3 هزائم، ليحتل المركز 16 في جدول الترتيب، ويرى في مواجهة برشلونة فرصة مثالية للخروج من النفق المظلم مبكرًا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 23 سبتمبر 2023 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - سيلتا فيجو السبت 23 سبتمبر 2023

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

TOD مونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - أليخاندرو بالدي

جافي - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس