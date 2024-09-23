تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Barcelona-yamal-Lewandowski-20240922(C)Getty Images
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
Estadio Olimpico Lluis Companys
team-logo
شاهد الدوري الإسباني عبر
أحمد جمال

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونة v خيتافيبرشلونةالدوري الإسباني – لا ليجاخيتافي

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك" والقنوات الناقلة ..

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني 2024-2025، حيث يستضيف خيتافي على ملعب "مونتجويك" في الجولة السابعة من لا ليجا الإسبانية.

انتصر الفريق الكتالوني في جميع الجولات السابقة في الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، لكنّه تلقى أول خسارة في الموسم بالهزيمة أمام موناكو في دوري ابطال أوروبا.

ولن تكون المهمة صعبة، إذ بدأ خيتافيي الموسم بصورة سيئة فتعادل 4 مباريات وهُزم في 2، دون أن يحقق آي انتصار حتى الأن في الجولات الـ6.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

TOD Liga 2024TOD

المباراة التالية

ما موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأربعاء 25 سبتمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة beIN Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
برشلونة - خيتافيالأربعاء 25 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3TOD TVمونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025

يستمر غياب داني أولمو، كما لن يشارك تيرشتيجن بسبب الاصابة

الخطة4-3-3
حراسة المرمىإينياكي بينيا
خط الدفاعجول كوندي، إينيغو مارتينيز، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي
خط الوسطإيريك جارسيا، مارك كاسادو، بيدري
خط الهجومرافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال
إعلان