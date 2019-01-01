موعد مباراة برشلونة ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد آرسنال فى كأس خوان جامبر ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة وآرسنال يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك فى كأس خوان جامبر، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل البلاوجرانا المباراة أمام فريق آرسنال الإنجليزي من أجل تحقيق الانتصار واختيار التشكيلة المثالية للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث خاض الفريق الكتلوني حتي الأن مباراتين وديتين امام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف، وحقق الفوز امام فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد، وانهي رفقاء ميسي الموسم الماضي بحصد لقب اللليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه ، بعد أن حصد 87 نقطة خلال مشواره في الدوري، جمعم من 26 فوز وتسع تعادلات وثلاث هزائم فقط.

كانت آخر مباريات آرسنال أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي فى نهائي كأس الإمارات وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الجانرز الموسم الماضي في المركز الخامس بر صيد 70 تقطة طوال مشواره فى الدوري، وهذا يعني أنه أفقد فرصة التواجد المربع الذهبي ضمن الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 10 مباريات.

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موعد مباراة برشلونة ضد آرسنال

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - آرسنال كامب نو الأحد 4 أغسطس 2019

2 ذو الحجو 1440 ، 21:00 السعودية، 20:00 مصر

لم يحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

لا يوجد غيابات في صفوف فريق برشلونة قبل مواجهة آرسنال الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب إرنستو فالفيردي لخوض هذه المواجهة.

⏳🔜 Tomorrow, Barça v 🏆⚽

📲🎥 Watch the game live for free! 👇https://t.co/guwcC8oRpV pic.twitter.com/SDg8oD3QIx — FC (@FCBarcelona) August 3, 2019

سيخوض المدرب الأسباني هذا اللقاء ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباريات الرسمية، وتجربة بعض العناصر والاستقرار على التشكيلة الأساسية الذي يبدأ بها الموسم الجديد ومن المتوقع أن يبدأ بتير شتيجن فى حراسة المرمي وسيدفع بكليمينت لينجليت وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، رافينيا وإيفان راكيتيتش وأليكس كولادو، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وبيريز.

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

نيسلسون سيميدو - كلير توديبو - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو

رافينيا - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

أنطوان جريزمان - بيريز - عثمان ديمبلي

الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

لا يوجد غيابات في صفوف فريق الجانرز بعد عودة ألكسندر لاكازيت من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة كأس الإمارات الودية أمام ليون، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب اوناي إيمري لخوض هذه المواجهة.

سيدخل المدرب الإسباني بنفس تشكيل المباراة السابقة و يبدأ ببيرند لينو فى حراسة المرمي ، وسيدخل الثنائي باباستاوبولوس وكالوم تشامبرز فى قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام الثلاثي هنريك مخيتاريان وجوزيف ويلوك، بيير أوباميانج خلف المهاجم ألكساندر لاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

ناتشو مونريال - باباستاثوبولوس - كالوم تشامبرز - إينسلي ميتلاند

جرانيت جاكا - ماتيو جندوزي

هنريك مخيتاريان - جوزيف ويلوك - بيير أوباميانج