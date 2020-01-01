موعد مباراة بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الجولة 29 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستضيف استاد أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الجولة 29 من الدوري الألماني ، وذلك يوم السبت 30 مايو 2020 ميلاديًا، الموافق 7 شوال 1441 هجريًا.

فاز البايرن في مباراته الأخيرة على بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0، ليصبح رصيده 64 نقطة في المركز الأول جمعهم من 20 انتصار و4 تعادلات من 28 مباراة، ويصبح الفارق بينه وبين الأصفر والأسود الرديف هو 7 نقاط، ليكون قريبًا جدًا من الفوز بالبوندسليجا هذا الموسم.

يحتل فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من 28 مباراة أيضًا فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 مباراة منذ بداية الموسم، ونجح في الأسبوع الماضي في الفوز على شالكه في مفاجأة قوية لم يتوقعها الأزرق الملكي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد دوسلدورف والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فورتونا دوسلدورف أليانز أرينا السبت 30 مايو 2020،

7 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يستمر غياب فيليبي كوتينيو وكورينتين توليسو ونيكلاس زوله عن بايرن ميونخ بداعي الإصابة، ولا يوجد غيابات في صفوف الأحمر بسبب الإيقاف.

كله يتحير لما أنا أحضر! 🤨 @AlphonsoDavies حيّر كل من واجهه بانطلاقاته السريعة ⚡️🌪️ #باكماس pic.twitter.com/5zcvFofTq3 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 27, 2020

سيبدأ فليك بطريقة البايرن المعتادة، وسيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي دفاعي مكون من بافارد وبواتينج وألابا ودافيس، وسيتم الدفع بكيميش وتياجو كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي جنابري ومولر وكومان، وسيقود الهجوم الهداف ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لفورتونا دوسلدورف

يغيب عن فورتونا دوسلدورف 4 لاعبين بسبب الإصابة، وهم تيم فيسنر ودافيد كوفناكي وآدم بودجيك وزاك ستيفين.

سيبدأ المدرب أوفي روسلر بكاستنماير في حراسة المرمى، وأيهان وهوفمان وسوتنير في الدفاع، وسشارك في الوسط زيمرمان وشتوجر وسوبوتكا وبيريشا وتومي، وسيتواجد في الهجوم هينينجز وكارامان.

التشكيل | 3-5-2