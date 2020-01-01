بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف فى الجولة 29 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في أليانز أرينا

بايرن ميونخ 5 × 0 فورتونا دوسلدورف

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⚽️ Jorgensen (O.G.) 15'

⚽️ Pavard 29'

⚽️ Lewandowski 43'

⚽️ Lewandowski 50'

⚽️ Davies 52'



are three points closer to yet another title 🏆 #FCBF95 pic.twitter.com/bcR5ZRFCU1 — Goal (@goal) May 30, 2020

90' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

89' تدرج بالكرة بين لاعبي فورتونا دوسلدورف حتى تصل لجيسلمان، لكن الدفاع البافاري يحاصره ويفتكها.

87' باتيستا ماير ينطلق بالكرة في اليمين ويحاول التخلص من جيسلمان الذي يتدخل عليه بقوة، وخطأ للبايرن.

85' كل شيء انتهى الآن ونحن في انتظار صافرة الحكم.

83" كويسانس ينفذ الركنية الثانية إلى القائم الثاني حيث ليفاندوفسكي الذي يمرر الكرة برأسه للعمق، لكن الدفاع يبعدها.

82' ركنية لبايرن ميونخ ينفذها كويسانس بعرضية ‘لى عمق المنطقة تصل بالكرة لجوريتسكا الذي يروضها على صدره ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

81' أودريوزولا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

78' باتيستا ماير يدخل بدلاً من سيرج جنابري.

77' تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في الخلف، واستسلام واضح لدوسلدورف.

76' دافيز يخرج من الملعب لتبديل حذائه في هذه الأثناء دون توقف المباراة.

75' تبديل لبايرن ميونخ بدخول زيركزي بدلاً من مولر.

74' مولر ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

73' بليدل يدخل بدلاً من سوبوتكا.

73' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد خروج سوبوتكا.

71' اللعب متوقف الآن لعلالج سوبوتكا.

71' الكرة تصل لسوبوتكا فينطلق لها دافيز لكنه يبعد الكرة ثم يقفز وينزل بوضعية خاطئة على قدمه اليسرى.

70' حصار قوي يضربه بايرن ميونخ على فورتونا دوسلدورف في منطقة الجزاء، والكرة تصل لليفاندوفسكي الذي يرسل تسديدة أرضية يبعدها كاستينماير.

68' تسديدة قوية من دافيز من يسار منطقة الجزاء يبعدها كاستينماير.

66' زيمر يدخل بدلاً من زيمرمان وسوتنير يدخل بدلاً من تومي.

65' تسديدة قوية من جيسيلمان من أمام منطقة الجزاء، يطير لها نوير ويبعد الكرة ببراعة من على يساره.

64' تومي يمرر كرة في يسار منطقة جزاء البايرن لبيريشا الذي يرسل تسديدة أرضية يبعدها نوير لركنية من على يمينه.

63' ألابا أرسل كرة رائعة لمولر الوحيد تمامًا في مواجهة كاستينماير في يمين منطقة الجزاء، فروضها ثم أرسل تسديدة أقوى من اللازم عبرت إل خارج الملعب.

63' مولر يضيع الهدف السادس لبايرن ميونخ بغرابة.

62' تبديلان لبايرن ميونخ بدخول بيريشيتش بدلاً من كومان ودخول أودريوزولا بدلاً من بافارد.

61' ضغط من دوسلدورف على بايرن ميونخ ينتهي بتسديدة من تومي تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

59' زيمرمان انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية وصلت لهوفمان الوحيد تمامًا، فقابل الكرة برأسية عبرت إى خارج الملعب من أعلى العارضة.

59' فرصة الهدف الأول لدوسلدورف تضيع.

58' البطاقة الصفراء الثانية في المباراة يتحصل عليها بافارد بعد تدخل قوي على تومي.

57' تبديلان دفعة واحدة لفورتونا دوسلدورف بدخول بيريشا بدلاً من موراليس وسوبوتكا بدلاً من شتوجير.

55' تسديدة قوية من بافارد يطير لها كاستينماير ويبعد الكرة من على يساره.

54' المباراة تتحول لحصة تدريبية لبايرن ميونخ، حيث يتبادل لاعبوه التمريرات وسط تراجع تام لفورتونا دوسلدورف واستسلام كبير.

52' دافيز افتك كرة كرة من شتوجير أمام منطقة الجزاء ثم توغل بها في المنطقة وأرسل تسديدة بيمناه عبرت للشباك.

52' الخااااااااااااااامس لبايرن ميونخ عن طريق دافيز.

50' كومان أرسل كرة ساقطة من على قوس المنطقة لجنابري الذي أرسل عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة بكعبه عبرت لشباك كاستينماير.

50' جوووووووووووول رابع لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

49' كومان يمرر كرة في اليسار لدافيز الذي يرسل عرضية أرضية ضعيفة تصل سهلة للحارس.

48' دافيز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها كوستينماير.

46' بداية اليوط الثاني..

كويسانس يدخل بدلاً من لوكاس هيرنانديز قبل بداية الشوط الثاني.

45' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول دون أي دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' ألابا مرر كرة أمامية تركها ليفاندوفسكي من العبور من بين قدميه لينفرد كيميش بحارس المرمى في يمين منطقة الجزاء، لكنه لا يسدد بل يمرر الكرة بكعبه لمولر المتواجد خلفه، فيمرر مولر بدوره الكرة لليفاندوفسكي الذي يرسلها في المرمى الخالي.

43' جووووووووووووول لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

42' جنابري يضم بالكرة في اليسار قم يمررها لكيميش القادم من الخلف، فيرسل تسديدة أرضية يعترضها الدفاع.

41' كرة ساقطة من ألابا إلى عمق منطقة الجزاء، تخرج من أمام جنابري إلى ضربة مرمى.

39' كومان يرسل عرضية من اليمين تصل لجنابري في يسار المنطقة، فيراوغ ويدخل المنطقة يم يمرر الكرة للعمق، لكن سهلة في يد كاستينماير.

38' تصويبة قوية من جنابري تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

37' تمريرات بافارية في مناطق دوسلدورف المتراجع.

35' عرضية ارضية من اليمين عن طريق كومان، تعبر من أمام جنابري وتجد الكرة يد كاستينماير.

34' بايرن ميونخ يستفيق سريعًا ويبدأ الخروج من مناطقه.

33' عرضية من اليسار عن طريق تومي تصل لكارامان الذي يروض الكرة في العمق ثم يرسل تسديدة يبعدها ألابا قبل أن تصل لنوير.

31' صحوة لفورتونا دوسلدورف يئدها عناصر البايرن سريعًا.

👀 @BenPavard28 has the ball in the back of the net again and this one is his to keep ⚽✅



(29') #FCBF95 2-0 pic.twitter.com/48oHM5CLaY — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 30, 2020

29' كيميش أرسل عرضية من الركنية إلى عمق المنطقة، قابلها بافارد برأسية طار لها كاستينماير لإبعادها من على يساره، لكن الكرة اصطدمت بيده ثم عانقت الشباك.

29' جوووووووووووووول ثاني لبايرن ميونخ عن طريق بافارد.

28' خطييييييييرة لبايرن ميونخ بعرضية من اليمين عن طريق بافارد، يقابلها مولر بتسديدة قوية إلى يسار كاستينماير الذي يطير للكرة ويبعدها ببراعة.

26' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها كارامان، حيث رفع قدمه في وجه لوكاس بعد كرة عالية إلى منطقة الجزاء البافارية.

25' كالعادة خطورة بايرن ميونخ من اليمين، والجانب الأيسر لا يظهر إلا على فترات.

24' عرضية من اليمين عن طريق مولر إلى القائم الثاني بحثًا عن ليفاندوفسكي، لكن الكرة تعبر إلى ضربة مرمى.

23' تتواصل التمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ دون خطورة، وفورتونا دوسلدورف يكتفي بالتراجع.

19' السيطرة البافارية متواصلة، ومهمة البحث عن الثاني بدأت.

17' محاولات من دوسلدورف للتقدم إلى مناطق البايرن، لكن لا جدوى.

15' كيميش مرر كرة من اليسار لمولر الذي أرسل عرضية عكسية من أمام منطقة الجزاء وصلت لجنابري الذي مرر الكرة لبافارد المتواجد في العمق، فأرسل الألماني تسديدة اصطدمت بزانكا وعبرت للشباك.

15' جووووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق زانكا بالخطأ.

15' ركنية للبايرن من اليسار ينفذها كيميش بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع.

14' عرضية من اليمين عن طريق بافارد يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لمولر الذي يرسل تسديدة تصطدم بجوريتسكا.

13' دافيز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لجنابري الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزء، لكن الدفاع يبعدها.

12' كومان يحاول العبور في اليمين من حصار جيسلمان وتومي، لكن الكرة تخرج منه للتماس.

10' زيمرمان يحاول التقدم في اليمين، لكن جوريتسكا يبعد الكرة للتماس.

9' كرة أمامية تصل لسكرزيبسكي الذي يحاول العبور من لوكاس، لكن الكرة تبتعد عنه وتصل لألابا.

8" تمريرات بين لاعبي بايرن ميونخ في مناطق دوسلدورف المتراجع تمامًا.

6' كرة أمامية من ساقطة من كيميش تضع ليفاندوفسكي في مواجهة الحارس فيروضها ثم يحاول التسديد، لكن كاستينماير يمسك الكرة فيتدخل عليه البلولندي بقوة دون قصد، وخطأ على البايرن.

4' سيطرة البايرن تبدأ على مجريات اللقاء.

3' كارامان يهرب في اليمين ثم يرسل عرضية من اليمين يقابلها موراليس برأسية، لكن سهلة على نوير.

2' خطورة أولى للبايرن بعرضية أرضية من دافيز ينزلق ليفاندوفسكي للحق به قبل الحارس، لكن الكرة تعبر ثم يشير الحكم إلى تسلل على البولندي.

1' بداية المباراة...

تشكيل فورتونا دوسلدورف:

يبدأ المدرب أوفي روسلير بطريقة 4-5-1، والنشكيل كالآتي

التشكيل | 4-1-4-1

فلوريان كاستنماير

نيكو جيسلمان - أندريه هوفمان - ماتياس يورجنسين "زانكا" - ماتياس زيمرمان

آدم بودزيك

إريك تومي - كيفن شتوجر - ألفريدو موراليس - ستيفين سكرزيبسكي

كينان كارامان

البدلاء: ميكائيل رينسينج - ماركوس سوتنير - روبين بورموث - جيان زيمر - فالون بيريشا - توماس بليدل - مارسيل سوبوتكا - كلفين أوفوري - روفين هينينجس.

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانزي فليك بطريقة (4-2-3-1)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-2-3-1