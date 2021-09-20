موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلاً على ميتز في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي 2021-2022.

فاز باريس سان جيرمان في جمبع مبارياته في الدوري منذ بداية الموسم، ليحتل صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات.

وعلى النقيض تمامًا، لم يفز نادي ميتز بأي مباراة حتى الآن، حيث خسر في 3 وتعادل في 3، ليقع في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وميتز يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميتز؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميتز - باريس سان جيرمان الأربعاء 22 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت سيمفوريان

التشكيل المتوقع لنادي ميتز

من المتوقع أن يعتمد المدرب فريدريك أنتونيتي على التشكيل التالي..

[ 𝔽𝕠𝕣𝕞𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 ]



🏆 Lors de la 7ème journée de #N2 , l'équipe réserve a enregistré son deuxième succès de la saison face au SC Schiltigheim (4-1).



🎥 𝐿𝑒 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑚𝑒́ 𝑣𝑖𝑑𝑒́𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 👇 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) September 20, 2021

التشكيل | 3-4-3

ألكساندر أوكيدجا

ماتيو أودول - بوبكر كوياتي - ديلان برون

توماس ديلايني - فينسنت باجو - حبيب مايجا - فابيان سينتونزي

بابي سار - إبراهيما نياني - لامين جايي

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي..

🎦👀 [𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘]



أقوى لحظات الفوز 🆚 ليون (2-1) في حديقة الأمراء! #𝗣𝗦𝗚𝗢𝗟

pic.twitter.com/1vHwsPVBWZ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 20, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

أندير هيريرا - إدريسا جايي

نيمار - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي