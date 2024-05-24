تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Nemanja Matic Lyon 2023-24Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024 والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمانليون v باريس سان جيرمانكأس فرنساليون

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب بيار موروا، قمة من قمم الكرة الفرنسية، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان، وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024.

الفريق الباريسي، تحت قيادة لويس إنريكي، سيدخل المباراة بهدف مواصلة السيطرة على البطولات المحلية، وتحقيق ثلاثية محلية جديدة، بعد الفوز ببطولة الدوري الفرنسي، والسوبر.

بينما سيطمح ليون، لتحقيق المفاجأة وخطف اللقب من باريس سان جيرمان، واعتلاء منصات التتويج في كأس فرنسا، للمرة الأولى منذ عام 2012.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس فرنسا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024 هو يوم الأحد 26 مايو 2024 على ملعب بيار موروا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس فرنسا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة باريس سان جيرمان وليون على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
باريس سان جيرمان - ليونالأحد 26 مايو 2024،
22:00 السعودية ومصر		beIN SPORTS HD 1بيار مورواعامر الخوذيري

ما سجل الفائزين بكأس فرنسا عبر التاريخ؟ وكم مرة حقق باريس سان جيرمان اللقب؟

يتربع باريس سان جيرمان، على عرش صدارة الفرق الفائزة بكأس ملك إسبانيا برصيد 14 لقب، ويأتي خلفه مارسيليا وفي جعبته 10 ألقاب.

الفريقعدد الألقابسنوات الفوز باللقب
باريس سان جيرمان141982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
مارسيليا101924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989
سانت إيتيان61962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977
ليل61946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011
ليون51964, 1967, 1973, 2008, 2012
موناكو51960, 1963, 1980, 1985, 1991

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعأشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - مينديز
خط الوسطزاير إيميري - فيتينيا - فابيان رويز
خط الهجومعثمان ديمبيلي - راموس - ماركو أسينسيو
إعلان

اختيارات المحررين