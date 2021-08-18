موعد مباراة باريس سان جيرمان وبريست والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي بريست على ملعبه نادي باريس سان جيرمان في مباراة لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2021-22.

فاز باريس سان جيرمان في مباراتيه الأولتين في الدوري على نادي تروا ونادي ستراسبورج، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

أما نادي بريست فقد تعادل في المباراتين السابقتين بنفس النتيجة 1-1 مع ليون ورين، ليقع في المركز 11 في ترتيب الدوري الفرنسي.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبريست؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست يوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في ستاد فرانسيس لو بليه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبريست؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بريست - باريس سان جيرمان الجمعة 20 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستاد فرانسيس لو بليه

التشكيل المتوقع لنادي بريست

يغيب عن نادي بريست الرباعي بلقبلة وأورونين وكيبوا وهيريلي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب مايكل دير زكريان بالتشكيل الآتي..

Les 🔴⚪ reçoivent le @PSG_inside ce vendredi à 21h en ouverture de la 3ème journée de @Ligue1UberEats .

La rencontre se jouera à guichets fermés ⚔ #SB29PSG

𝙿𝚊𝚛𝚛𝚊𝚒𝚗 𝚍𝚞 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑 🤝 @Asso_MJ_Enfance pic.twitter.com/dqS2zqxCDt — Stade Brestois 29 (@SB29) August 18, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو بيزوت

يوليان فاوسورير - ليليان براسير - بريندان تشاردونيه - رونايل بيير جابرييل

هوجو ماجنيتي - هيانج مبوك

إيرفان كاردونا - روماين فايفري - فرانك هونورات

ستيف موني

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

لن يشارك ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق المنتقل حديثًا لباريس سان جيرمان لعدم اكتمال جاهزيته، كما هو الحال بالنسبة لماركينيوس ونيمر وجيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي.

🎥⚽️ أقوى لحظات التدريبات!

pic.twitter.com/ip2V7rig6q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 18, 2021

فيما يغيب خوان بيرنات وداجبا ودي ماريا وإدريسا جايي وسيرخيو راموس للإصابة.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - إيريك دينا إيبيمبي

كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - يوليان دراكسلر