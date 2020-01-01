موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في نصف نهائي كأس فرنسا 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يتجدد الموعد مرة أخرى بين العملاقين ليون وباريس سان جيرمان، عندما يلتقيا في نصف نهائي كأس فرنسا وذلك يوم الأربعاء المقبل 4 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 9 رجب 1441 هجريًا، في قمة مثيرة ومنتظرة.

يسعى باريس سان جيرمان لاستكمال نجاحاته المحلية والتتويج بلقب الكأس ولكن المباراة خارج ملعبه ضد ليون لن تكون سهلة أبدًا، خاصًة بعد الأداء الرائع الذي قدمه خصمهم في دوري أبطال أوروبا في مواجهة يوفنتوس في الأسبوع الماضي.

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في المقابل، تعتبر المباراة فرصة كبيرة لليون من أجل التأهل إلى نهائي المسابقة خاصًة وأن اللقاء سيُلعب على أرضه ووسط جمهوره، وسيحاول الظهور بنفس الشكل الرائع الذي بدا عليه منذ أيام قليلة ضد البيانكونيري في الكأس ذات الأذنين.

في هذا الموضوع سوف نتعرف سويًا على موعد المباراة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة ليون باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليون - باريس سان جيرمان ملعب الأضواء الأربعاء 4 مارس 2020،

9 رجب 1441،

22:10 مصر، 23:10 السعودية beIN SPORTS HD 6

الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

سيفتقد باريس سان جيرمان في هذه المباراة لخدمات الثلاثي تياجو سيلفا، داجبا وموتينج للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد العملاق الباريسي أي لاعب آخر في مواجهة ليون في نصف نهائي الكأس.

سيواصل توخيل اعتماده على طريقة 4/4/2 بتواجد نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مونييه، ماركينيوس، كيمبمبي وبيرنات ، في الوسط الرباعي باريديس، جايي في العمق وعلى الأطراف سارابيا ودي ماريا وفي المقدمة مبابي وكافاني.

التشكيل | 4-4-2

كيلور نافاس

خوان بيرنات - ماركينيوس - برينسيل كيمبمبي - توماس مونييه

بابلو سارابيا - إدريسا جايي - ليوناردو باريديس - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي - إدينسون كافاني

الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

يفتقد ليون لغياب العديد من اللاعبين عن مواجهة باريس سان جيرمان وهم كونيه، أديلادي وديباي للإصابة، وسيسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل إلى نهائي الكأس.

سيعتمد رودي جارسيا على طريقة لعب 3/5/2 من أجل تأمين الدفاع بشكل أكبر واللجوء للمرتدات مع امتلاك الفريق للعديد من السرعات، بتواجد لوبيز في حراسة المرمى، ديناير، ماركال ومارسيلو في الدفاع والاستعانة بحسام عوار وتوسارت في وسط الملعب وفي المقدمة هناك إيكامبي وديمبيلي.

التشكيل | 3-5-2