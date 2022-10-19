موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023 والقنوات الناقلة.

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قبل أيام عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

لماذا تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض الماضي؟

تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض الماضي والتي كانت مقررة في 19 يناير 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

حرمان الجماهير السعودية والعربية والعالمية من هذه المباراة الشيقة في موسم الرياض لم يدم طويلًا، إذ لم يمر عام حتى كان آل الشيخ يعلن عن الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر ولكن هذه المرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في شهر يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023 الذي ينطلق في 21 أكتوبر الجاري.

ويأتي شعار موسم الرياض معبرًا عن الفعاليات الرائعة التي ستقام به، إذ اعتمد شعار "فوق الخيال" للتعبير عن الفعاليات التي سيشهدها الموسم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

لم يعلن إلى الآن عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر لكن من المرجح أن تنقل على قنوات SSC السعودية.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر يناير 2023 قنوات SSC السعودية

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

لابد في البداية من الحصول على تذاكر موسم الرياض كي يمكن الحصول على تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر.

بعد ذلك ومن خلال هذا الرابط، يمكنك اختيار نوع الفعالية التي ترغب في حجز تذاكرها من أجل حضورها، وفي هذه الحالة ستختار مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، وحين يتم إطلاق أسعار التذاكر بشكل رسمي ستدفع من خلال المنصة قيمة التذكرة ومن ثم تقوم بالحضور والاستمتاع بحدث فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية.